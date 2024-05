Εμπρηστικός Τραμπ με επίθεση κατά πάντων: Στημένη η δίκη, διεφθαρμένοι οι δικαστές

Με επίθεση κατά της αμερικανικής δικαιοσύνης κατά προσπαθώντας να εμφανίσει τον εαυτό του ως θύμα πλεκτάνης, αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην απόφασή της ιστορικής και ομόφωνης καταδίκης του για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς.

Οι δηλώσεις Τραμπ από τη Νέα Υόρκη διήρκεσαν περί τα 40 λεπτά και είχαν όλα τα συνήθη χαρακτηριστικά των δημόσιων τοποθετήσεων του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ.

Επιτέθηκε προσωπικά και με δριμύτητα εναντίον των εισαγγελέων της Νέας Υόρκης και του δικαστή που προήδρευσε στην υπόθεσή του, «θρήνησε» για το άδικο της καταδίκης του αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τις καταθέσεις ορισμένων από τους μάρτυρες.

Ηταν περισσότερο μια εκδήλωση εκτόνωσης, σχολιάζει το BBC, ίσως ευεργετική για την ψυχολογία ενός ανθρώπου που χθες υπέστη μια ιστορική νομική ήττα.

«Πρόκειται για μία περίπτωση (σσ: η καταδίκη του) που σημαίνει ότι εφόσον μπορούν να το κάνουν αυτό σε μένα, μπορούν να το κάνουν σε οποιονδήποτε», είπε ξεκινώντας την ομιλία του ο Τραμπ χαρακτηρίζοντας «στημένη τη δίκη» και «διεφθαρμένο» τον δικαστή.

Ακολούθως στράφηκε στο θέμα της μετανάστευσης.

«Είναι κακοί άνθρωποι. Πρόκειται, σε πολλές περιπτώσεις, πιστεύω, για άρρωστους ανθρώπους. Όταν κοιτάς τι συμβαίνει στη χώρα μας, όπου εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι συρέουν από όλα τα μέρη του κόσμου, όχι μόνο από τη Νότια Αμερική, από την Αφρική, από την Ασία, από τη Μέση Ανατολή, και έρχονται από τις φυλακές και τα άσυλα, και έρχονται από ψυχιατρικά ιδρύματα και φρενοκομεία.

Έρχονται από όλο τον κόσμο στη χώρα μας και έχουμε έναν πρόεδρο και μια ομάδα φασιστών που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό».

