Στήριξη Σαλβίνι στον Τραμπ: «Στην Ιταλία ξέρουμε καλά την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης από την Αριστερά»

Την αλληλεγγύη και την πλήρη υποστήριξή του στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και εκ νέου διεκδικητή του προεδρικού αξιώματος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Ματέο Σαλβίνι, με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι θύμα «δικαστικής παρενόχλησης», σε μία διαδικασία «πολιτικής φύσης». Σχολίασε μάλιστα ότι «στην Ιταλία δυστυχώς γνωρίζουμε την εργαλειοποίηση του συστήματος της Δικαιοσύνης από την Αριστερά, καθώς επί χρόνια προσπαθεί να εξοντώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους με νομικά μέσα».

Εξέφρασε επίσης την ευχή του να κερδίσει ο Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι αυτή η νίκη θα ήταν μία εγγύηση για περισσότερη ισορροπία και ελπίδα για παγκόσμια ειρήνη.

Solidarity and full support for @realDonaldTrump, victim of judicial harassment and a process of political nature. In Italy, we are sadly familiar with the weaponization of the justice system by the left, given that for years attempts have been made to eliminate political…

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 31, 2024