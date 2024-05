Στήριξη Έλον Μασκ σε Τραμπ: Η καταδίκη είχε πολιτικά κίνητρα

Σε ανάρτηση υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, μετά την καταδίκη του πρώην προέδρου για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς.

O Έλον Μασκ, αναδημοσίευσε άλλο Tweet στο οποίο αναφερόταν ότι «εδώ δεν έχει καταδικαστεί πρόεδρος για το Ιράκ ή το Αφγανιστάν, αλλά γιατί δωροδοκήθηκε μια πορνοστάρ» και προσέθεσε: «Πράγματι, έγινε σήμερα μεγάλη ζημιά στην εμπιστοσύνη του κοινού στην αμερικανική δικαιοσύνη».

Indeed, great damage was done today to the public’s faith in the American legal system.

If a former President can be criminally convicted over such a trivial matter – motivated by politics, rather than justice – then anyone is at risk of a similar fate. https://t.co/zrHCyIZazh

— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2024