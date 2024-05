ΗΠΑ: Ανταλλαγή πυρών στη Μινεάπολη – 3 νεκροί

Τρεις άνθρωποι, σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών την Πέμπτη σε συγκρότημα διαμερισμάτων στη Μινεάπολη , ανακοίνωσε η αμερικανική αστυνομία.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας ένοπλος και ένας 28χρονος αστυνομικός.

Ένας δεύτερος αστυνομικός, ένας πυροσβέστης, ένας περαστικός και ένα άλλο άτομο τραυματίστηκαν επίσης στη χαοτική σκηνή που εκτυλίχθηκε μέσα και γύρω από μια πολυκατοικία στο τετράγωνο 2200 της Blaisdell Avenue, στη γειτονιά Whittier της Μινεάπολης το απόγευμα.

Αξιωματούχοι της Μινεάπολης επιβεβαιώνουν ότι ο ένοπλος, δράστης της μαζικής επίθεσης είναι νεκρός.

