Ένοχος ο Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς

Ένοχο έκριναν τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οι ένορκοι δικαστηρίου της Νέας Υόρκης για την υπόθεση του χρηματισμού της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, με αντάλλαγμα εκείνη να παραμείνει σιωπηλή για τη σχέση που είχε συνάψει μαζί του τη δεκαετία του 2000.

Οι ένορκοι ανακοίνωσαν ότι κήρυξαν τον Τραμπ ένοχο και για τις 34 κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Σημειωτέον δε ότι για την έκδοση οποιασδήποτε ετυμηγορίας απαιτείτο ομοφωνία.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ίσως αλλάζει άρδην το προεκλογικό τοπίο των ΗΠΑ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάζεται για κακούργημα.

BREAKING: Donald Trump found guilty on all 34 counts of falsifying business documents in New York pic.twitter.com/Yq8LWihvRx

Ο Τραμπ, 77 ετών, αρνήθηκε ότι διέπραξε αδίκημα και αναμένεται να ασκήσει έφεση.

Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, παρότι άλλοι καταδικασθέντες για παρόμοια αδικήματα συχνά εισπράττουν μικρότερες ποινές, πρόστιμα ή και αναστολή.

Ακόμα και πιθανή φυλάκισή του πάντως δεν θα τον εμποδίζει να διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία ή να αναλάβει το ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ, εφόσον κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Τραμπ ανέφερε: «Είμαι αθώος, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ως το τέλος. Η πραγματική ετυμηγορία θα είναι εκείνη της 5ης Νοεμβρίου».

THIS WAS A DISGRACE—A RIGGED TRIAL BY A CONFLICTED JUDGE WHO IS CORRUPT. WE WILL FIGHT FOR OUR CONSTITUTION—THIS IS LONG FROM OVER! pic.twitter.com/Fe1x83fp4V

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 30, 2024