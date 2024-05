2,9 εκατ. δολάρια για την χαμένη κιθάρα του Help!

Μια 12χορδη ακουστική κιθάρα που κρατούσαν στα χέρια τους οι Τζον Λένον και Τζορτζ Χάρισον και η οποία θεωρείτο επί 60 χρόνια χαμένη, πουλήθηκε σε δημοπρασία για το απίστευτο ποσό των 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για μία Framus «Hootenanny» που είχε χρησιμοποιηθεί από τους Beatles το 1965, σε ηχογραφήσεις αλλά και ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών, όπως τα θρυλικά «Help!», «You’ve Got To Hide Your Love Away» και «It’s Only Love».

Τα 2,9 εκατομμύρια δολάρια αποτελούν νέο παγκόσμιο ρεκόρ στις τιμές πώλησης μουσικών οργάνων που κράτησαν κάποτε στα χέρια τους οι Beatles.

To ρεκόρ κατείχε μέχρι πρότινος μία «Gibson» του 1962, την οποία ο Λένον είχε χρησιμοποιήσει για να ηχογραφήσει το «I Want to Hold Your Hand» και μερικές ακόμη από τις πρώιμες επιτυχίες των Beatles.

Εκείνη η Gibson είχε πωληθεί για 2,4 εκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του 2015.

Στη σοφίτα

Πίσω στη δική μας κιθάρα. Η ιστορία της λήθης της είναι η εξής:

Την κιθάρα την είχε δώσει ο Λένον σε έναν φίλο του, ο οποίος την ξανάδωσε κάπου αλλού και ο τελευταίος στη σειρά κάτοχος «την πήρε σπίτι, την πέταξε στη σοφίτα και επί δεκαετίες ξέχασε την ύπαρξή της.

Η κιθάρα, είχε κατασκευαστεί στη Γερμανία, με υλικά από έλατο και μαόνι και συν τω χρόνω απέκτησε κάποια διακριτικά σημάδια που την έκαναν εύκολα αναγνωρίσιμη.

«Αυτή είναι»

Η κιθάρα είχε βρεθεί σε πολύ κακή κατάσταση αλλά υπεβλήθη σε εκτεταμένες επιδιορθώσεις από ειδική ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών.

Οι ειδκοί και οι υπέυθυνοι της δημοπρασίας είναι βέβαιοι: Με το που την ακουμπάς, λες ‘αυτή είναι’. Και αν κανείς γνωρίζει από συγχορδίες τότε καταλαβαίνει ότι μελωδίες των Beatles κυλούν αβίαστα από το «ηχείο» της.