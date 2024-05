Ο ευρωπαϊκός συναγερμός για ρωσικές δολιοφθορές και οι φάρσες για βόμβες σε σχολεία της Αθήνας

Οι υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε επιφυλακή για ένα πιθανό νέο ρωσικό όπλο –αυτό των εμπρησμών και της δολιοφθοράς σε σειρά χωρών- έπειτα από ένα μπαράζ πυρκαγιών και επιθέσεων σε υποδομές στη Βαλτική, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Το βρετανικό μέσο στέκεται στην αναφορά του Πολωνού προέδρου Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος δήλωσε ότι η πυρκαγιά σε κατάστημα IKEA στο Βίλνιους της Λιθουανίας τις προηγούμενες ημέρες, θα μπορούσε να ήταν έργο ξένου σαμποτέρ. Παράλληλα, ο Guardian σημειώνει ότι οι κατά τόπους αρχές εκτιμούν πως είναι πιθανή η ρωσική εμπλοκή σε μια εμπρηστική επίθεση στο ανατολικό Λονδίνο, σε μια πυρκαγιά στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Πολωνίας, σε μια απόπειρα δολιοφθοράς στη Βαυαρία, αλλά και στα αντισημιτικά γκράφιτι που εμφανίστηκαν στο Παρίσι.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις περί συντονισμένης δράσης, οι υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν –σύμφωνα με τον Guardian- ότι οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας της Μόσχας να αποσταθεροποιήσει τη Δύση, με φόντο τον πόλεμο την Ουκρανία. Κατά το δημοσίευμα, η ανησυχία πως αυτές οι υβριδικές επιθέσεις θα μπορούσαν να είναι έργο της Ρωσίας οδήγησε στη συζήτηση του θέματος κατά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες αυτήν την εβδομάδα. Αξιωματούχοι από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ολλανδίας, της Εσθονίας και της Λιθουανίας προειδοποίησαν μάλιστα πως υπάρχουν τρωτά σημεία.

Europe on high alert after suspected Moscow-linked arson and sabotage https://t.co/cR3rOwmtRV

— The Guardian (@guardian) May 30, 2024