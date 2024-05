Ισλανδία: Ποτάμια λάβας και καπνός από το ηφαίστειο για 2η ημέρα

Λάβα και καπνό συνεχίζει να εκτοξεύει για δεύτερη συνεχή ημέρα το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες της Ισλανδίας, έπειτα από την πέμπτη κατά σειρά έκρηξή του από τον Δεκέμβριο.

Η έκρηξη ήταν η ισχυρότερη από τότε που ενεργοποιήθηκαν τα ηφαιστειακά συστήματα στην χερσόνησο Ρέικιανες πριν από τρία χρόνια, αφού παρέμειναν αδρανή για οκτώ αιώνες, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Ποτάμι λάβας έρρεε χθες, Πέμπτη, στον κεντρικό δρόμο προς το Γκρίνταβικ. Στην πόλη του Γκρίνταβικ, την οποία έχουν εγκαταλείψει μόνιμα πολλοί κάτοικοι, εκδόθηκε εκ νέου εντολή εκκένωσης.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα παρουσίασε ύφεση και παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το Reuters, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Οι άνεμοι αναμένεται να απομακρύνουν τα δηλητηριώδη αέρια από την πρωτεύουσα Ρέκιαβικ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ το αεροδρόμιο Κέφλαβικ λειτουργεί κανονικά.

Blows my mind every time pic.twitter.com/arLsNpKg3i

‼️ New eruption started in #Iceland !!

Επιστήμονες εκτιμούν ότι οι εκρήξεις θα συνεχίζονται επί δεκαετίες ή και επί αιώνες στη χερσόνησο Ρέικιανες, όπου ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι.

‼️New eruption has started in Iceland. This is the moment it began….#Iceland pic.twitter.com/46HfXaLYbF

— Volcaholic (@volcaholic1) May 29, 2024