Τουρμπίνα αεροσκάφους «ρούφηξε» άνθρωπο στο Άμστερνταμ

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας άνθρωπος στην Ολλανδία, ότα Ένας άνθρωπος όταν τον «ρούφηξε» η περιστρεφόμενη τουρμπίνα αεροσκάφους το οποίο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη διαδικασία απογείωσης στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, σημειώθηκε έξω από πολυσύχναστο τερματικό σταθμό, λίγα λεπτά πριν από την αναχώρηση πτήσης της KLM με προορισμό την πόλη Μπιλούντ στη Δανία.

#BREAKING:

A person has been involved in an accident with an engine of a departing Embraer E190STD aircraft (PH-EZL) on the apron at Amsterdam Schiphol Airport. #Amsterdam #Schiphol #Holland

— Babylon Bulletin (@BabylonBulletin) May 29, 2024