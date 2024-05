Ισλανδία: Νέα έκρηξη ηφαιστείου – Η 5η από τον Δεκέμβριο (ζωντανή εικόνα)

Ακόμη μία ηφαιστειακή έκρηξη –η πέμπτη από τον Δεκέμβριο- σημειώθηκε στη χερσόνησο Ρέικιανες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους της πόλης Γκρίνταβικ, με τις μελέτες των ειδικών να δείχνουν πως ήταν αυξημένη η συγκέντρωση μάγματος κάτω από το έδαφος.

Σύμφωνα με την ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία (IMO), η νέα έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Σουντχνουκσγκίγκαρ, βόρεια του Γκρίνταβικ.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι οι εκρήξεις θα συνεχίζονται επί δεκαετίες ή και επί αιώνες στη χερσόνησο Ρέικιανες, όπου ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι.

