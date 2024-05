Αερόστατα με σκουπίδια και περιττώματα στέλνει ο Κιμ στη Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα προειδοποίησε όσους κατοίκους ζουν κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα να προσέχουν ιδιαίτερα καθώς το καθεστώς της Πιονγκ Γιάνγκ κατευθεύνει προς τη γείτονα, αεροστάτα που περιέχουν πάσης φύσεως σκουπίδια και περιττώματα.

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο στρατός της Νότιας Κορέας την Τετάρτη, έδειξαν αερόστατα με πλαστικές σακούλες δεμένες πάνω τους.

Άλλες φωτογραφίες έδειχναν σκουπίδια σκορπισμένα γύρω από τα πεσμένα αερόστατα με τη λέξη «περιττώματα» γραμμένη σε μια από τις σακούλες.

Μέχρι την Τετάρτη, είχαν εντοπισθεί περισσότερα από 150 τέτοια μπαλόνια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Κάποια εξ αυτών είχαν προσγειωθεί στο έδαφος, ενώ άλλα αιωρούντο ακόμη, αναφέρουν νοτιοκορεατικές στρατιωτικές πηγές.

Μερικά από τα αερόστατα έχουν μάλιστα διανύσει μεγάλες αποστάσεις, φτάνοντας μέχρι τις νοτιοανατολικές επαρχίες της Νοτίου Κορέας.

Τα μπαλόνια που έπεσαν φαίνεται να μετέφεραν διάφορα σκουπίδια, όπως πλαστικά μπουκάλια, μπαταρίες, παλιά παπούτσια και πιθανότατα κόπρανα, δήλωσε αξιωματούχος του Γενικού Επιτελείου της Ν. Κορέας.

Ο στρατός της Νοτίου Κορέας είπε ότι άγνωστα αντικείμενα που πιστεύεται ότι προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα εντοπίστηκαν κοντά στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τις δύο Κορέες. Προέτρεψε μάλιστα τον κόσμο να μην πλησιάζει και να αναφέρει στον στρατό ή την αστυνομία κάθε τέτοιο αερόστατο που βλέπει.

Πάντως τόσο η μονάδα εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού όσο και η ομάδα απόκρισης χημικού και βιολογικού πολέμου έχουν αναπτυχθεί για να επιθεωρήσουν και να περισυλλέξουν τα αντικείμενα.

«Αυτές οι πράξεις της Βόρειας Κορέας παραβιάζουν ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο και απειλούν σοβαρά την ασφάλεια του λαού μας», ανέφερε ο νοτιοκορεατικός στρατός, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap. «Προειδοποιούμε αυστηρά τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει αμέσως αυτές τις απάνθρωπες και χυδαίες πράξεις».

South Korea military detected some 260 balloons carrying trash and waste sent from North Korea across inter-Korean border since May 28 night.

Photos provided by South Korea Joint Chiefs of Staff.https://t.co/skmq5ROybchttps://t.co/0Of1SOBET2 pic.twitter.com/8lqC3uvrIn

— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) May 29, 2024