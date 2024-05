Ινδία: Ξεπέρασε τους 52 βαθμούς η θερμοκρασία – Κόκκινος συναγερμός στο Νέο Δελχί

Στο επίπεδο ρεκόρ των 52,3 βαθμών Κελσίου ανήλθε η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές μετεωρολογικές αρχές.

Οι αρχές της πόλης, με εκτιμώμενο πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων, έχουν εκδώσει προειδοποίηση «κόκκινου συναγερμού», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Προειδοποίησαν για την «πολύ ισχυρή πιθανότητα ασθενειών που συνδέονται με τη ζέστη και θερμοπληξίας για όλες τις ηλικίες» και κάλεσαν τους πολίτες να επιδείξουν «ιδιαίτερη επαγρύπνηση» για τα ευπαθή άτομα.

#UPDATE Temperatures in India’s capital soared to a national record-high of 52.3 degrees Celsius (126.1 Fahrenheit) on Wednesday, the government’s weather bureau said. pic.twitter.com/lXzpVnZm4X

