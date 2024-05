Η Νίκι Χέιλι υπέγραψε πάνω σε ισραηλινή οβίδα με το μήνυμα «Αποτελειώστε τους»

Η πρώην υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, που βγήκε εκτός της κούρσας για την προεδρία των ΗΠΑ, Νίκι Χέιλι, φωτογραφήθηκε καθώς έγραφε «αποτελειώστε τους» πάνω σε ισραηλινή οβίδα, στη διάρκεια επίσκεψής της στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Το στιγμιότυπο δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X ο Ισραηλινός βουλευτής, Ντάνι Ντάνον, πρώην πρεσβευτής της χώρας του στον ΟΗΕ, ο οποίος συνόδευσε τη Νίκι Χέιλι, επίσης πρώην πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ, κατά την επίσκεψή της κοντά στα σύνορα.

«‘Αποτελειώστε τους!’, αυτό έγραψε η φίλη μου η πρώην πρεσβεύτρια», έγραψε ο Ντάνι Ντάνον εν είδει λεζάντας πάνω από φωτομοντάζ στο οποίο, μεταξύ άλλων, η Αμερικανίδα πολιτικός εμφανίζεται να γράφει με μαρκαδόρο πάνω σε οβίδα. Έγραψε επίσης τη φράση «η Αμερική αγαπά το Ισραήλ πάντα», αντικαθιστώντας τη λέξη «αγαπά» με καρδούλα.

US presidential candidate Nikki Haley writes on Israeli artillery shells that will be fired on Gaza:

“Finish them” pic.twitter.com/C86Tr2MZ1S

