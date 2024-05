Ράφα: «Εξοργισμένος» ο Μακρόν από την επίθεση – Εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός

Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για τη θηριωδία στη Ράφα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την ισραηλινή επίθεση και ζήτησε «άμεση κατάπαυση του πυρός».

«Είμαι εξοργισμένος από τις ισραηλινές επιδρομές […]. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν. Δεν υπάρχουν στην Ράφα ασφαλείς ζώνες για τους παλαιστίνιους πολίτες. Απευθύνω έκκληση για σεβασμό του διεθνούς δικαίους και άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Outraged by the Israeli strikes that have killed many displaced persons in Rafah.

These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians.

I call for full respect for international law and an immediate ceasefire.

