Ισραήλ: Σφοδρή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα μετά τις ρουκέτες της Χαμάς – Δεκάδες θύματα

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τη νύχτα από έκρηξη σε καταυλισμό προσφύγων στην περιοχή της Ράφα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή, στοχεύοντας όπως επισημαίνουν τρομοκράτες της Χαμάς. Στην επιδρομή έπεσε νεκρός ο Γιασίν Ραμπία, ο οποίος κατά τον ισραηλινό στρατό οργάνωνε τις επιθέσεις της Χαμάς στην Ιουδέα και τη Σαμάρια.

Eliminated in the precise airstrike in northwest Rafah: Hamas Chief of Staff in Judea and Samaria and an additional senior Hamas official.

Terrorist #1: Yassin Rabia

Rabia managed the entirety of Hamas’ terrorist activity in Judea and Samaria, transferred funds to terrorist… https://t.co/iaGrw8WJ4f

— Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2024