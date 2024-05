Σεισμός 6,6 ρίχτερ κοντά στο αρχιπέλαγος Τόνγκα, στον Ειρηνικό

Πολύ ισχυρός σεισμός, της τάξης των 6,6 ρίχτερ, ταρακούνησε σήμερα το αρχιπέλαγος των νήσων Τόνγκα, στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 112 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιομέτρων βόρεια από τη Νουκουαλόφα, την πρωτεύουσα του αρχιπελάγους των Τόνγκα.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή θύματα. Δεν υπάρχει ειδοποίηση για τσουνάμι.

No #tsunami threat to Australia from magnitude 6.6 #earthquake near TONGA. Latest advice at https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/1nIIyzndbe

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) May 26, 2024