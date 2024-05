ΗΠΑ: Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ – Το μήνυμα Μπάιντεν

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, ενός 45χρονου Αφροαμερικανού, στην Μινεάπολη.

Στις 25 Μαΐου 2020 ένας λευκός αστυνομικός, ο Ντέρεκ Σόβιν, έπνιξε τον Φλόιντ, αφού παρέμεινε γονατισμένος στον λαιμό του επί 9 λεπτά. Τα πλάνα από τον θάνατο του Φλόιντ, μέσα από το βίντεο που τράβηξε μια περαστική γυναίκα, προκάλεσαν αποτροπιασμό και τεράστιες διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

«Ο Τζορτζ Φλόιντ θα έπρεπε να είναι εδώ. Του άξιζαν πολλά περισσότερα», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

«Σήμερα, ενώνω τη μνήμη μου με όλους εκείνους που τον αγάπησαν και με όλους εκείνους που συγκινήθηκαν από το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ενέπνευσε και θυμούνται την τραγωδία και την αδικία του θανάτου του.

Άλλαξε τον κόσμο.

Τώρα, ας δράσουμε στη μνήμη του», συμπληρώνει.

George Floyd should be alive. He deserved so much more.

Today, I join all those who loved him and all those touched by the civil rights movement he inspired in remembering the tragedy and injustice of his death.

He changed the world.

Now, let’s act in his memory. pic.twitter.com/uPSCkxFMRs

— President Biden (@POTUS) May 25, 2024