USS Harder: Το υποβρύχιο – εξολοθρευτής των ιαπωνικών πολεμικών εντοπίστηκε 80 χρόνια μετά τη βύθισή του

Περίπου 80 χρόνια μετά τη βύθισή του, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, βρέθηκαν τα συντρίμμια ενός υποβρυχίου του Αμερικανικού Ναυτικού.

Πρόκειται για το υποβρύχιο που βύθισε τα περισσότερα ιαπωνικά πολεμικά πλοία.

Το USS Harder εντοπίστηκε 3.000 πόδια (914 μέτρα) κάτω από το νερό ανοιχτά του βόρειου νησιού Luzon των Φιλιππίνων.

Το Harder είχε βυθιστεί σε μάχη της 29ης Αυγούστου 1944, μαζί με το πλήρωμά του, συνολικά 79 ανδρών.

Σε μία από τις τελευταίες πολεμικές εξορμήσεις του, κατάφερε να βυθίσει τρία ιαπωνικά αντιτορπιλικά και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε άλλα δύο μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Using data collected and provided by Tim Taylor, CEO of Tiburon Subsea and the Lost 52 Project, NHHC Underwater Archaeology Branch confirmed the wreck site and final resting place of USS Harder (SS 257). pic.twitter.com/7XdbBFnfJ8

— U.S. Naval History (@USNHistory) May 23, 2024