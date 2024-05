Παπούα Νέα Γουινέα: Φόβοι για εκατόμβη νεκρών από μεγάλη κατολίσθηση

Φόβοι για δεκάδες νεκρούς –ενδεχομένως και περισσότερους από 100- εκφράζονται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση σε απομακρυσμένο χωριό στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Η κατολίσθηση, σύμφωνα με το Reuters, σημειώθηκε στο χωριό Καοκάλαμ της επαρχίας Έγνκα, περίπου 600 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμόντουσαν.

JUST IN: Huge landslide hits remote village in Papua New Guinea, killing at least 100 people – ABC pic.twitter.com/eX3nLaEdsL

— BNO News (@BNONews) May 24, 2024