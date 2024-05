Σκληρό βίντεο με νεοσύλλεκτες ομήρους της Χαμάς μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση

Πλάνα που δεν είχαν μεταδοθεί μέχρι σήμερα και στα οποία εμφανίζονται πέντε νεοσύλλεκτες Ισραηλινές να συλλαμβάνονται αιχμάλωτες από τη Χαμάς κατά την επιδρομή της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση.

Οι οικογένειες των ομήρων ελπίζουν ότι το βίντεο αυτό θα εντείνει τις πιέσεις στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία με τη Χαμάς και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ανθρώπων τους.

Η κυβέρνηση είδε τη μετάδοση του υποτιτλισμένου, τρίλεπτου βίντεο ως ευκαιρία για να ενισχύσει τη στήριξη στις ενέργειές της. «Τα κορίτσια αυτά παραμένουν αιχμάλωτα της Χαμάς. Σας παρακαλώ, μην αποστρέφετε το βλέμμα. Δείτε την ταινία. Στηρίξτε το Ισραήλ για να φέρουμε τους ανθρώπους μας στο σπίτι», είπε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νταβίντ Μένσερ.

Στα πλάνα, οι νεαρές γυναίκες, όλες τους αιφνιδιασμένες και κάποιες αιμόφυρτες, εικονίζονται δεμένες, να μεταφέρονται σε ένα τζιπ. «Έχω φίλους στην Παλαιστίνη» ακούγεται να λέει στα αγγλικά μία από τις νεοσύλλεκτες, η 19χρονη Ναάμα Λέβι. Ένας από τους ενόπλους ακούγεται να της απαντά, φωνάζοντας, στα αραβικά: «Είστε σκυλιά! Θα σας πατήσουμε, σκυλιά». Ένας άλλος ένοπλος λέει σε μια από τις ομήρους: «Είσαι όμορφη».

Trigger alert –

The video of the female observers’ abduction, is a wake-up call to the civilized world. We must condemn those actions and we can not abandon the hostages held captive for 229 days.

This video, captured by the body cameras of Hamas terrorists on October 7th,… pic.twitter.com/wuRxpsTBtA

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) May 22, 2024