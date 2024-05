Βρετανία: Προκήρυξε αιφνιδιαστικά εκλογές ο Σούνακ, για τις 4 Ιουλίου

Εκλογές προκήρυξε αιφνιδίως σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός έχει τεθεί υπό έλεγχο και ότι η οικονομία βελτιώνεται, ανακοίνωσε έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 4 Ιουλίου.

Την ώρα των ανακοινώσεων, έπεφτε δυνατή βροχή ενώ κάποιος από τον δρόμο είχε βάλει να ακούγεται δυνατά ο ύμνος των Νέων Εργατικών, το Things Can Only Get Better.

Επίσης την ίδια ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός των Εργατικών, και σκληρός αντίπαλος του Σούνακ – καθώς προηγείται στις δημοσκοπήσεις-Κιθ Στάρμερ ανήρτησε βίντεο υποσχόμενος «αλλαγή». Λίγο μετά, ο ίδιος σε δηλώσεις του, είπε «Αυτή είναι η στιγμή που περίμενε η χώρα»

Μέχρι τώρα οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούσαν πως ο Σούνακ, θα περίμενε μέχρι το φθινόπωρο μετά από την κατάθεση προϋπολογισμού που θα προέβλεπε μείωση φόρων. Εξάλλου και ο ίδιος είχε δηλώσει εδώ και καιρό ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους,

Να σημειωθεί πάντως ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ξεκινά την 1η Ιουλίου.

Τι είπε ο Σούνακ

«Ελπίζω ότι το έργο μου από τότε που έγινα πρωθυπουργός αποδεικνύει ότι έχουμε ένα σχέδιο και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τολμηρά μέτρα που είναι απαραίτητα για να ευημερήσει η χώρα μας», δήλωσε ο Σούνακ.

«Ήμουν πάντα ειλικρινής μαζί σας για το τι χρειάζεται η χώρα ακόμη και όταν αυτό ήταν δύσκολο Δεν μπορώ και δεν θα ισχυριστώ ότι τα έχουμε καταφέρει όλα σωστά. Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε, αλλά είμαι υπερήφανος για όσα πετύχαμε μαζί, για τις τολμηρές δράσεις που αναλάβαμε. Είμαι σίγουρος για το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον».

«Θα σας αποδείξω ότι μια συντηρητική κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική μας σταθερότητα», τόνισε, λέγοντας ότι θα αγωνιστεί για κάθε ψήφο.

Επίσης είπε ότι ότι, νωρίτερα σήμερα, ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο να διαλύσει το Κοινοβούλιο στις 30 Μαΐου

BREAKING: Rishi Sunak’s full speech as he calls a snap election on 4 July pic.twitter.com/WQSJezqN8R — Politics UK (@PolitlcsUK) May 22, 2024

Ταυτόχρονα, επέκρινε τους Εργατικούς, οι οπαίοι προηγούνται στις δημοσκοπήσεις. «Δεν ξέρω τι προσφέρουν – και στην πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι ούτε εσείς ξέρετε», είπε.

Φαβορί ο Στάρμερ των Εργατικών

Κατά την εκλογική αναμέτρηση ο Κέιρ Στάρμερ θα προσπαθήσει να πάρει πίσω την εξουσία για λογαριασμό των Εργατικών, μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

Οι Εργατικοί είναι περίπου 20 μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις και ο Στάρμερ αναμένεται να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός μετά τη μεταμόρφωση του κόμματός του

«Είμαστε απολύτως έτοιμοι να πάμε σε εκλογές, όποτε ο πρωθυπουργός τις προκηρύξει, ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Στάρμερ.

«Έχουμε μια πλήρως οργανωμένη και λειτουργική εκστρατεία έτοιμη να ξεκινήσει. Και πιστεύουμε ότι οι πολίτες ζητούν επιτακτικά εκλογές, γι’ αυτό παροτρύνω τον πρωθυπουργό να προχωρήσει»