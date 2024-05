Γερμανία: Η κυβέρνηση απορρίπτει τη σύγκριση Χαμάς-Ισραήλ

«Οι κατηγορίες του εισαγγελέα είναι σοβαρές και πρέπει να τεκμηριωθούν», δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας και απέρριψε οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, σχολιάζοντας την εισήγηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος από τη μία πλευρά των ηγετών της παλαιστινιακής οργάνωσης και από την άλλη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού ‘Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Επισήμανε επιπλέον ότι το Βερολίνο θεωρεί ότι «το δημοκρατικό σύστημα και το κράτος δικαίου του Ισραήλ, με την ισχυρή, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, θα ληφθεί υπ’όψιν από τους δικαστές προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα εκδώσουν τα εντάλματα».

Ο πρέσβης του Ισραήλ στο Βερολίνο Ρον Πρόζορ εξέφρασε την αγανάκτησή του για την εισήγηση του εισαγγελέα του ΔΠΔ και σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» τόνισε ότι τώρα θα δοκιμαστεί «χωρίς ναι μεν, αλλά» η συνταγματική διακήρυξη, ότι η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί για τη Γερμανία «κρατική επιταγή» και εθνικό συμφέρον.

This is outrageous! The German ‘Staatsräson’ is now being put to the test—no ifs or buts. This contrasts with the weak statements we hear from some institutions and political actors. The public statement that Israel has the right to self-defense loses credibility if our hands are… https://t.co/otONmN1ck5

