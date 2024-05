Ιράν: «Η διάθεση είναι τόσο ευχάριστη εδώ…» και άλλοι πανηγυρισμοί – Απειλές και ποινικές διώξεις

Το ευρύ φάσμα συναισθημάτων και αντιδράσεων που επέδειξαν οι Ιρανοί τις τελευταίες 24 ώρες αντικατοπτρίζει πλήρως, το πολιτικό τοπίο της χώρας, προσφέροντας μια εικόνα των διαφορετικών απόψεων που έχει ο πληθυσμός των 88 εκατομμυρίων κατοίκων του Ιράν.

Όταν έγινε γνωστή η είδηση της συντριβής του ελικοπτέρου, η αρχική αντίδραση ήταν σοκ και δυσπιστία.

Η ομιλία του Ανώτατου Ηγέτη του καθεστώτος το βράδυ της Κυριακής – όπου υποσχέθηκε συνέχεια στην λειτουργία του κράτους χωρίς οποιαδήποτε αναταραχή, ανεξάρτητα από το τι συνέβη – θεωρήθηκε από πολλούς ως το σημάδι ότι η κυβέρνηση γνώριζε περισσότερα από ότι έλεγε, και απλώς περίμενε να ξημερώσει.

Αυτή ήταν η στιγμή που η αμφιβολία έδωσε τη θέση της στη βεβαιότητα ότι ο Εμπραχίμ Ραΐσι – ο βαθιά αντιδημοφιλής πρόεδρος με άμεση εμπλοκή σε μαζικές εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων στα τέλη της δεκαετίας του ’80 – είχε σκοτωθεί.

Ήταν και η στιγμή που άρχισαν οι πανηγυρισμοί από τους Ιρανούς που αντιτίθενται στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ακολούθησε, και συνεχίζει να υπάρχει, ένα τσουνάμι αστεϊσμών και σαρκαστικών σχολίων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί πανηγύριζαν για τα «καλά νέα» και αναρτούσαν φωτογραφίες διαδηλωτών που σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του καθεστώτος στο Ιράν ως υπενθύμιση της κληρονομιάς της κυβέρνησης Ραΐσι.

Οι εικόνες δείχνουν πυροτεχνήματα σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης και σε βίντεο φαίνονται άνθρωποι να μιλούν για την αγαλλίαση που επικρατεί.

Μια ανάρτηση στο Χ ανέφερε: «Η διάθεση είναι τόσο ευχάριστη εδώ, που το καθεστώς μπορεί να σκεφτεί να ανακοινώσει 3 ημέρες στρατιωτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας αντί για 3 ημέρες πένθους».

Celebrations by anti-regime Iranians n Israelis in front of the Iranian embassy London, following the death of Iranian President Ebrahim Raisi.

during his tenure as a senior in the Iranian justice system, signed execution orders for thousands of opponents of the regime in Iran. pic.twitter.com/Ld0bZ5LlVK

