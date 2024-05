Ρωσία: Πρόστιμο σε Ρώσο που έβαψε τα μαλλιά του κίτρινα και μπλε

Πρόστιμο 50.000 ρούβλια (553 δολάρια) επιβλήθηκε σε έναν Ρώσο που είχε βάψει τα μαλλιά του μπλε και κίτρινα, στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, καθώς κατηγορείται για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού, μετέδωσε σήμερα το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mediazona.

Οι φωτογραφίες του Στανισλάβ Νετέσοφ που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν από κοντινή απόσταση τα μαλλιά του 25χρονου βαμμένα με βαθύ μπλε, πράσινο και κίτρινο χρώμα. Το μπλε και το κίτρινο είναι τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση για τη στάση τους κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με περισσότερα από 900 άτομα να κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα.

