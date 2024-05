Ο ιμάμης που συνόδευε τον Ραΐσι στο ελικόπτερο επέζησε για μία ώρα μετά τη συντριβή

Ένας από τους επιβάτες του μοιραίου ελικοπτέρου ήταν ο Μοχάμαντ Αλί Αλ Χασέμ, ιμάμης της προσευχής της Παρασκευής στην πόλη Ταμπριζ, στην οποία ταξίδευε η συνοδεία του Ιρανού προέδρου.

Σύμφωνα με τον Μοχάμαντ Νάμι, επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων του Ιράν, ο Αλ Χασέμ επέζησε για μια ολόκληρη ώρα μετά τη συντριβή. Προσπάθησε μάλιστα να έρθει σε επαφή με το γραφείο του προέδρου.

«Δεν χρειάστηκαν τεστ DNA για την ταυτοποίηση των επιβατών», διευκρίνισε. Συνολικά 9 άτομα σκοτώθηκαν στη συντριβή του ελικοπτέρου.

Η πόλη Ταμπρίζ είναι βυθισμένη στο πένθος. Η σορός του ιμάμη έχει ήδη μεταφερθεί εκεί για την κηδεία. Εκατοντάδες υποδέχθηκαν τον «μάρτυρα Αλ Χασέμ» με δάκρυα στα μάτια.

Father of Ayatollah Seyyed Mohammad Ali Al-Hashem welcomes his martyred son by being present among the grieving people of Tabriz pic.twitter.com/Jbigry7VMr

— Ellen Jean Abare (@EllenJeanAbare) May 20, 2024