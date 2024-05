Ιράν: Βίντεο από την ανάσυρση των σορών από το σημείο της συντριβής

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε στον αγγλόφωνο λογαριασμό του στο Χ (πρώην Twitter), βίντεο που φέρεται να δείχνει διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να μεταφέρουν πάνω σε φορεία τις σορούς των αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στο βόρειο Ιράν, στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Το Ιράν έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον θάνατο του προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι, του υπουργού Εξωτερικών και ακόμη 7 ατόμων. Η συντριβή του ελικοπτέρου αποδίδεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την πυκνή ομίχλη στην περιοχή, ενώ ρόλο φαίνεται να έπαιξε και η παλαιότητά του.

«Η μεταφορά των μαρτύρων από την Ερυθρά Ημισέληνο», αναφέρει στην ανάρτησή του το IRNA.

The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6

