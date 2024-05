Ιράν: Συνεδριάζει εκτάκτως η κυβέρνηση μετά τον θάνατο Ραΐσι

Η κυβέρνηση του Ιράν συγκάλεσε «επείγουσα συνεδρίαση» τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ήταν μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του ελικοπτέρου, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η καρέκλα στην οποία καθόταν συνήθως ο Ραΐσι ήταν κενή και ήταν ντυμένη με ένα μαύρο ύφασμα στη μνήμη του προέδρου, σύμφωνα με μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε από τις κρατικές ειδήσεις.

Upon the martyrdom of the president and the minister of foreign affairs, the government cabinet convened an urgent meeting. pic.twitter.com/ujStRnkWg0

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024