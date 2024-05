Ιράν: Βίντεο από το σημείο της συντριβής – Ολοσχερώς κατεστραμμένο το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ραΐσι

Νεκρός θεωρείται ο Ιρανός πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραΐσι, αφού τα ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι δεν εντοπίστηκε κανένας επιζών στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου, που τον μετέφερε.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών και ακόμη 8 άτομα. «Δεν υπάρχει ίχνος ζωής», τόνισε ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου.

Το Tasnim μετέδωσε βίντεο από το σημείο της συντριβής.

BREAKING: Iranian news agency Tasnim publishes video of moment wreckage of helicopter carrying President Raisi is found#Iran pic.twitter.com/hTJBOLNe3T

— The Breaking Minutes (@BreakingMinutes) May 20, 2024