Ραΐσι: Τουρκικό drone εντόπισε πηγή θερμότητας (βίντεο)

Ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που βοηθά στην αναζήτηση της τοποθεσίας όπου συνετρίβη το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι εντόπισε μια πηγή θερμότητας στην ορεινή περιοχή της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν της χώρας, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Οι συντεταγμένες κοινοποιήθηκαν στις ιρανικές αρχές», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μέσω X, μεταφορτώνοντας βίντεο θερμικής κάμερας.

#Turkey’s state news agency Anadolu has released footage showing an Akinci drone deployed to #Iran, which has identified a “source of heat,” suspected to be the wreckage of the helicopter carrying Iranian President #Raisi. pic.twitter.com/FtBTxoOYIx

