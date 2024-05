Τα πρώτα πλάνα του Ραΐσι μέσα στο ελικόπτερο που τον μετέφερε

Η Ιρανική τηλεόραση λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) μετέδωσε τα πρώτα πλάνα του προέδρου της χώρας Εμπραχίμ Ραΐσι μέσα από το ελικόπτερο που τον μετέφερε.

Τα πλάνα έχουν τραβηχθεί λίγες ώρες πριν από τις αναφορές για ατύχημα και το θρίλερ που αυτές πυροδότησαν.

#BREAKING: A VIDEO HAS BEEN RELEASED OF PRESIDENT RAISI IN THE HELICOPTER BEFORE IT CRASHED.

His helicopter is still missing.

According to news resources, this is not an accident, this planned assassination of Iran PM.

Planned by *sra*l. #Iran #Raisi #viral pic.twitter.com/oRGI7ZZ7r4

