Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ετοιμάζονται να μπουν στο δάσος για να εντοπίσουν τον Ραΐσι (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου, στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραΐσι. Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, έχει εντοπιστεί το στίγμα του ελικοπτέρου και τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο, «ελπίζοντας σε καλά νέα».

Στο δάσος, όπου κατέπεσε το ελικόπτερο, ετοιμάζονται να μπουν και οι Φρουροί της Επανάστασης για να συμβάλλουν στις έρευνες.

⚡️BREAKING

IRGC’s Saberin Special Forces are preparing to enter the forest and find President Raisi pic.twitter.com/JmYcXYCm5I

— Iran Observer (@IranObserver0) May 19, 2024