Ραΐσι: Ενεργοποιείται ο «Κοπέρνικος» για την αναζήτηση του ελικοπτέρου

«Μετά από αίτημα του Ιράν για βοήθεια, ενεργοποιούμε την υπηρεσία χαρτογράφησης ταχείας ανταπόκρισης «Κοπέρνικο», μετά το ατύχημα του ελικοπτέρου που φέρεται να μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν και τον υπουργό Εξωτερικών του», ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς.

❗️ [ IRAN ]

️ À la demande d’assistance iranienne, l’Union Européenne a activé son service de cartographie Copernicus à la suite de l’accident d’hélicoptère transportant le président iranien, Ebrahim Raïssi. pic.twitter.com/QoqZYSyfxC

— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) May 19, 2024