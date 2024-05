Ιράν: Άγνωστη η τύχη του Ραΐσι – Η μαύρη σημαία σε λογαριασμό του Τelegram, που τροφοδότησε σενάρια

Κανένα ίχνος δεν έχει προς το παρόν βρεθεί από το ελικόπτερο, στο οποίο μετέβαιναν ο Ιρανός πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραΐσι και άλλοι αξιωματούχοι της χώρας. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν την αποστολή των σωστικών συνεργείων.

Τα ιρανικά μέσα καλούν τους τηλεθεατές να προσευχηθούν για τον πρόεδρο Ραΐσι, την ώρα που κάποια ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι έχει σκοτωθεί.

Πριν από λίγη ώρα κυκλοφόρησε ευρέως η είδηση ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRCG) πρόσθεσαν στον λογαριασμό τους στο Telegram μία μαύρη σημαία – προφανώς ως ένδειξη πένθους. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι IRGC δεν έχουν κανέναν επίσημο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί που «συνδέονται χαλαρά» με αυτούς και χρησιμοποιούν το όνομά τους, αλλά κανείς εξ αυτών δεν είναι επίσημος και δεν μεταφέρει επίσημες πληροφορίες.

Today is a good day to reiterate that Iran’s Revolutionary Guards (IRGC) does not have any official social media accounts.

There are a few loosely affiliated Telegram channels, but none are official, including the one appearing in these tweets. pic.twitter.com/jHg6Sgn0Aq

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) May 19, 2024