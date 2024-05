Ρωσία: Δυστύχημα με έναν νεκρό σε αγώνα ράλι – Οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε στους θεατές (βίντεο)

Πρόωρο και δη τραγικό τέλος είχε ένας αγώνας ράλι στην περιοχή Λένινγκραντ της Ρωσίας.

Οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στους θεατές, σκοτώνοντας ένα άτομο, όπως μετέδωσε το Nexta TV. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του οδηγού ή του θύματος.

In Leningrad region of Russia, a racing car crashed into a crowd of spectators

One person died, and the race ended prematurely. pic.twitter.com/zDmCSGvYdc

— NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2024