Ερχονται κρίσιμες εβδομάδες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το ήξεραν όλοι και περισσότερο η Ουκρανία: Η Ρωσία σχεδίαζε μια καλοκαιρινή επίθεση. Κανείς δεν ήξερε όμως από πού θα ξεκινούσε. Αυτό έγινε σαφές μόλις στις 10 Μαΐου, όταν ρωσικές χερσαίες δυνάμεις διείσδυσαν στη συνοριακή περιοχή κοντά στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Έκτοτε οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει πολλά χωριά στα βορειοανατολικά σύνορα του αντιπάλου και προσπαθούν να προχωρήσουν περαιτέρω καθώς οι -υστερούσες σε οπλισμό- δυνάμεις της Ουκρανίας προσπαθούν να κρατήσουν την αποδυναμωμένη γραμμή του μετώπου.

Ζώνη ασφαλείας ή περαιτέρω διείσδυση;

Με την είσοδο στο Βόβτσανκ, περιοχή μόλις 5 χιλιόμετρα εντός της Ουκρανίας, και την κατάληψη μεγάλων περιοχών ουκρανικού εδάφους στην περιοχή του Χαρκόβου, οι ρωσικές δυνάμεις ίσως προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας για να αποκρούσουν τις διασυνοριακές επιθέσεις της Ουκρανίας.

Όμως διαπιστώνοντας τη σχετικά κακή κατάσταση της άμυνας της Ουκρανίας, ίσως πλέον έχουν πολύ πιο φιλόδοξα σχέδια.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό για τη δημιουργία ενός είδους «αποστειρωμένης ζώνης» που θα προστατεύει τη νότια περιοχή του Μπέλγκοροντ από επιθέσεις με drone ή πυραύλους.

Η Ρωσία όμως θα μπορούσε να σχεδιάζει μια περαιτέρω διείσδυση προς την πόλη Sumy, στα βορειοδυτικά της χώρας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη μια «μικρή ομάδα δυνάμεων» περιμένει εκεί, έτοιμη να δράσει.

Ο Σοϊγκού, νέος επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας υποστηρίζει ότι ο ρωσικός στρατός προελαύνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Και εδώ ο στόχος μπορεί να είναι διπλός. Είτε η απόσυρση ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονμπάς είτε η κατάληψη περισσοτέρων εδαφών.

Το Institute for the Study of War, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ πιστεύει ότι ο κύριος στόχος της Μόσχας είναι να δημιουργηθεί μια ουδέτερη ζώνη.

Δεν είναι όμως αυτό το μόνο σενάριο.

Οι ρωσικές δυνάμεις πιέζουν επίσης προς το χωριό Λίπτσι, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα βόρεια προάστια του Χαρκόβου και ήδη Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές λένε αυτάρεσκα ότι, «μπορούμε πλέον να βλέπουμε τα προάστια του Χαρκόβου με τα κιάλια».

Η κατάληψη της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας ίσως θα μπορούσε ξαφνικά να περιληφθεί στα ρωσικά σχέδια.

Κινδυνεύει το Χάρκοβο;

Με προπολεμικό πληθυσμό 1,4 εκατομμυρίων, το Χάρκοβο υστερεί μόνο έναντι του Κιέβου και του Ντνίπρο ως προς την οικονομική του σημασία για την Ουκρανία.

Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα για να έχει επαρκή αεράμυνα και έχει επανειλημμένα δεχθεί ισχυρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς

Εάν η Ρωσία μπορούσε να το καταλάβει, θα μπορούσε να αποδειχθεί «σημείο καμπής» στον πόλεμο και θα έπληττε σκληρά το βιομηχανικό δυναμικό της Ουκρανίας.

Αυτό φαίνεται απίθανο. Ουκρανοί και δυτικοί σχολιαστές είναι πεπεισμένοι ότι η Ρωσία δεν έχει τους (στρατιωτικούς) πόρους για να το πετύχει. Αν χρειάστηκαν 80.000 Ρώσοι στρατιώτες για να καταλάβουν την κατεστραμμένη ανατολική πόλη Αβντίβκα τον περασμένο Φεβρουάριο, μια πολύ μεγαλύτερη πόλη όπως το Χάρκοβο θα απαιτούσε αριθμούς που η Ρωσία δεν διαθέτει.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι «δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια» για κατάληψη δηλαδή της πόλης από τη Ρωσία, αν και δεν ήταν πάντα ειλικρινής σχετικά με τις φιλοδοξίες του έναντι της Ουκρανίας, σχολιάζει το ΒΒC.

Εύθραυστη άμυνα

«Η στρατηγική πρόθεση των ρωσικών στρατευμάτων είναι… η περικύκλωση του Χαρκόβου ως περιφερειακού κέντρου», εκτιμά ο Ολεξάντρ Μουσλιένκο, επικεφαλής του Κέντρου Στρατιωτικών και Πολιτικών Μελετών στο Κίεβο.

Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα δημιουργούσαν μια νεκρή ζώνη 10-15 χιλιομέτρων σε βάθος, λέει, αλλά θα έδιναν επίσης στη Ρωσία την επιλογή να επιτεθεί στο Χάρκοβο αργότερα.

Ο Ουκρανός στρατιωτικός blogger Γιούρι Μπουτούσοβ (Yuriy Butusov) εκτιμά ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη στην υπεράσπιση των ουκρανικών συνόρων και, τώρα που οι ρωσικές δυνάμεις διεπίστωσαν πόσο εύθραυστη είναι η ουκρανική άμυνα, ίσως προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας και ένα προγεφύρωμα, για να «εκτοξευθούν» πιο βαθιά στο ουκρανικό έδαφος : «Φυσικά, αυτός είναι ο στόχος τους», λέει.

Η Ρωσία εστιάζει ανατολικά

Για πολλούς μήνες ο πόλεμος συνεχιζόταν με τις ρωσικές δυνάμεις να εξασφαλίζουν μικρά κέρδη με μεγάλο ανθρώπινο κόστος, ειδικά στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ.

Ο Τζακ Ουόλτινγκ (Jack Watling) του Royal United Services Institute πιστεύει ότι ο κύριος στόχος της καλοκαιρινής επίθεσης είναι «η επέκταση της ρωσικής ώθησης στο Ντονμπάς», με στόχο να κόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού

Αναγκάζοντας την Ουκρανία να δεσμεύσει στρατεύματα, αεράμυνα και πυροβολικό για την άμυνα της δεύτερης πόλης της, θα ασκηθεί πίεση στην πρώτη γραμμή πιο νότια, κοντά στον ποταμό Δνείπερο και στη συνέχεια να απειλήσει τη Ζαπορίζια, τη μεγάλη ουκρανική πόλη στα νοτιοανατολικά.

Έχει η Ρωσία δύναμη και πόρους να κερδίσει έδαφος;

Στο Κίεβο, πιστεύουν ότι η δύναμη της Ρωσίας στην Ουκρανία ξεπερνά πλέον το μισό εκατομμύριο. O στρατός της Ουκρανίας είναι υποστελεχωμένος και με ελλειμματικό οπλισμό. Η Μόσχα αφιερώνει τώρα περίπου το 8,7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας στην άμυνα και την ασφάλεια.

Αλλά οι ενισχύσεις που αναμένονται από τα βόρεια σύνορα ανέρχονται μόνο σε 20.000, και παρά τα φιλόδοξα σχέδια του Κρεμλίνου για επιστράτευση 300.000 περισσότερων Ρώσων, τίποτα τέτοιο δεν διαγράφεται στον ορίζοντα.

Αν και η συνολική στρατιωτική δύναμη της Ουκρανίας είναι περίπου 800.000, η ​​Ρωσία έχει μεγάλο αριθμητικό πλεονέκτημα στις κύριες ζώνες μάχης. Ανώτερος Ουκρανός στρατηγός είπε ότι κατά τόπους η αναλογία ήταν δυσμενής ακόμη σε ποσοστό 10 προς ένα.

Η Ουκρανία υπέγραψε πρόσφατα έναν νόμο που μειώνει την ηλικία επιστράτευσης κατά δύο χρόνια στα 25, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει το μέγεθος του στρατού της κατά 100.000.

Αλλά αυτή η αλλαγή θα πάρει χρόνο. Όπως και η άφιξη των προμηθειών όπλων των ΗΠΑ ως μέρος ενός πακέτου βοήθειας 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ τον περασμένο Απρίλιο.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλι, δήλωσε βέβαιος ότι ο στρατός της Ουκρανίας μπορεί να κρατήσει τη γραμμή Αμυνας: «Οι Ρώσοι δεν έχουν τους απαραίτητους αριθμούς για να προβούν σε μια στρατηγική νίκη… Και δεν έχουν και την ικανότητα να το κάνουν».

Με πληροφορίες από BBC