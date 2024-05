Φωτιά σε αεροδρόμιο στη Ρωσία (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε σε αεροδρόμιο στην πόλη Μινεράλνιε Βόντι, στη νότια Ρωσία, κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, «έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο κτήριο των αφίξεων».

An airport is on fire in the town of Mineralnye Vody in Russia's Stavropol region

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τα αίτια, καθώς και πληροφορίες για τραυματίες ή εκκενώσεις.

Νωρίτερα, πυρκαγιά σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Νοβοκουζνέτσκ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της περιοχής Κεμέροβο, η πυρκαγιά κάλυψε 300 τετραγωνικά μέτρα.

Πριν από την άφιξη των πυροσβεστών, ο κόσμος κατάφερε και εγκατέλειψε τον χώρο.

BREAKING: RUSSIAN AIRPORT ON FIRE

Firefighters are working to extinguish flames on the roof of Mineralnye Vody Airport.

A cause has not yet been established at the airport near the Georgian border.

Source: Sky News

