Αλγερία: Βρέθηκε 45χρονος μετά από 26 χρόνια – Τον κρατούσε όμηρο σε κελάρι ο γείτονας

Σε κελάρι μόλις 200 μέτρα από το σπίτι του βρέθηκε 45χρονος άνδρας, τον οποίο κρατούσε «όμηρο» γείτονας του για 26 χρόνια.

Ο λόγος γίνεται για τον 45χρονο -σήμερα- Ομάρ Μπιν Ομράν ο οποίος εξαφανίστηκε από την Djelfa, στην Αλγερία, κατά τη διάρκεια εμφυλίου πολέμου.

Λόγο του εμφυλίου η οικογένεια του Ομάρ Μπιν Ομράν πίστευε ότι πέθανε.

Ωστόσο ο άνδρας βρέθηκε ζωντανός στο κελάρι του γείτονά του.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family’s home in a neighbor’s cellar.

Insane.

Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.

A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 15, 2024