Ουκρανία: Στο Χάρκοβο ο Ζελένσκι – «Εξαιρετικά δύσκολη» η κατάσταση

Στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, μετέβη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος –ο οποίος ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ισπανία- συναντήθηκε με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Σε δηλώσεις του, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε ότι η στρατιωτική κατάσταση στη βορειοανατολική περιοχή είναι «εξαιρετικά δύσκολη».

#BREAKING Ukrainian President Zelensky meets military leaders in Kharkiv city, says military situation in northeast region "extremely difficult" pic.twitter.com/kWjAXkIHvK

— AFP News Agency (@AFP) May 16, 2024