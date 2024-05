ΕΕ: Κυρώσεις σε τέσσερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, (πρώην twitter), η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια Βέρα Γιούροβα γνωστοποίησε ότι οι πρεσβευτές των κρατών μελών στην ΕΕ (Coreper) συμφώνησαν χθες, Τετάρτη, να επιβάλουν κυρώσεις «σε τέσσερα δίκτυα προπαγάνδας που συνδέονται με το Κρεμλίνο».

‼️Another sanctions package against #Russia approved at Coreper today!

4 #Kremlin-linked propaganda networks added to the sanctions list: Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiyskaya Gazeta.

Ban on Russian funding of EU media, NGOs and political parties.

