Απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρ. Φίκο: «Γιατί τον πυροβόλησα» ( Βίντεο)

«Διαφωνώ με την πολιτική της κυβέρνησης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκκαθαρίζονται», είναι οι πρώτες κουβέντες που είπε ο Γιουράι Τσιντούλα, ο 71χρονος συγγραφέας ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε βαριά τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίκο.

Σχετικό βίντεο από τον Τσιντούλα να φαίνεται στον διάδρομο ενός κτιρίου, προφανως του αστυνομικού τμήματος, αναρτήθηκε στο NEXTA.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times

The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj

