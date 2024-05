Πολύωρο χειρουργείο για τον Ρόμπερτ Φίκο: «Η κατάσταση δεν είναι καλή», λέει ο Υπ. Αμυνας

Για μία «πραγματικά περίπλοκη κατάσταση» έκανε λόγο ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας Ρόμπερτ Κάλινακ, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του Ρόμπερτ Φίκο, διευκρινίζοντας ότι περαιτέρω ιατρικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες αργότερα: «Η κατάσταση είναι πραγματικά περίπλοκη τώρα», δήλωσε.

Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το χειρουργείο συνεχιζόταν εδώ και τρεισήμισι ώρες, (οι δηλώσεις έγινα περί τις 9:15 το βράδυ της Τετάρτης) εξηγώντας ότι η κατάσταση της υγείας του Φίκο είναι «πραγματικά σοβαρή» και η «κατάσταση κακή».

«Αυτό που συνέβη σήμερα είναι ένα στίγμα που θα μας στοιχειώνει για πολλά ακόμη χρόνια», είπε ακόμη ο Κάλινακ.

«Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι σκεφτόμαστε την κατάσταση του πρωθυπουργού μας, Ρόμπερτ Φίκο», πρόσθεσε καταλήγοντας ότι «ελπίζουμε ότι είναι αρκετά δυνατός για να αντιμετωπίσει αυτό το τραύμα».

Ο Ρόμπερτ Φίκο διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα μετά την απόπειρα δολοφονίας του, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι ζωτικές του λειτουργίες είχαν σταθεροποιηθεί.

Αργότερα το πρωθυπουργικό γραφείο ανακοίνωσε ότι ο Φίκο νοσηεεύεται σε κρίσιμη κατάσταση για τη ζωή του.

Οι σφαίρες τον έπληξαν στην κοιλιακή χώρα, το χέρι και το πόδι.

Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ βίντεο εικονίζουν ανθρώπους από το παριστάμενο πλήθος να προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν εν μέσω χάους.

Την σύλληψη επιβεβαίωσε και η Σλοβάκα πρόεδρος. «Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν», τόνισε η Ζουζάνα Τσαπούτοβα χαρακτηρίζοντας «επίθεση κατά της δημοκρατίας» την επίθεση κατά του πολιτικού της αντιπάλου.

Το περιστατικό συνέβη στην Χάντλοβα, πόλη ευρισκόμενη 180 χιλιόμετρα νοτιανατολικά της πρωτεύουσας, Μπρατισλάβα.

Είχε προηγηθεί κυβερνητική συνεδρίαση. Μετά το πέρας αυτής, ο Φίκο ξεκίνησε να χαιρετά τους συγκεντρωμένους και σε εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο δράστης φώναξε «Ρόμπο έλα εδώ» στον πρωθυπουργό και μετά άρχισε να πυροβολεί.

BREAKING: Slovakia PM Robert Fico shot, suspected assassin detained – footage of the moment pic.twitter.com/FeX7fUTGsY

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς. Νεότερες πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός μεταφέρθηκε αρχικά με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο και αργότερα σε άλλο νοσοκομείο της πόλης Μπάνσκα Μπίστριτσα (Banska Bystrica).

“Σοκαρισμένοι” από την αποτρόπαια και βίαιη επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, δηλώνουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίκο, μετά από την κυβερνητική συνεδρίαση στη Χάντλοβα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του», έγραψε στο «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.

Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.

My thoughts are with PM Fico and his family.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024