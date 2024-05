«Έφεραν μπουλντόζες για να μας διώξουν»: Φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ περιγράφει τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις

«Η κατάληψη ξεκίνησε την Δευτέρα (σ.σ. στις 6 Μαΐου) στο Roeterseilend Campus του University of Amsterdam στις 12 το μεσημέρι. Φοιτητές (και μη) κατέλαβαν τον εξωτερικό χώρο του campus, έστησαν σκηνές, είχαμε βιβλιοθήκη, τρόφιμα, φάρμακα», σημειώνει στο naftemporiki.gr μεταπτυχιακή φοιτήτρια του πανεπιστημίου, η οποία συμμετέχει στις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, επιθυμώντας ωστόσο να διατηρήσει την ανωνυμία της. Η φοιτήτρια επισημαίνει τον ειρηνικό χαρακτήρα της διαδήλωσης: «φωνάζαμε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και τραγουδάγαμε», περιγράφοντας τι βίωσε τι πρώτες μέρες των διαδηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ ξέσπασαν διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα από την προηγούμενη εβδομάδα, με την αστυνομία να συλλαμβάνει πολλούς φοιτητές για «βία, καταστροφές, επιθέσεις και υποκίνηση» σε πανεπιστημιούπολη και σε οδική αρτηρία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας.

Την αστυνομική επιχείρηση μάς περιγράφει καθαρά η φοιτήτρια: «Η κατάληψη δεν διήρκεσε ούτε 24 ώρες. Γύρω στις 2:30 το βράδυ, η αστυνομία έφερε μπουλντόζες για να μας διώξει και «έσπασε» την κατάληψη. Συνέλαβαν και ξυλοκόπησαν πάνω από 100 άτομα». Και προσθέτει ότι «την επόμενη μέρα πραγματοποιήσαμε πορεία για να διαμαρτυρηθούμε για την αστυνομική βία, η οποία εξελίχθηκε σε δεύτερη κατάληψη, αυτή τη φορά στο Oudemanhuispoort campus. Αυτή τη φορά καταλήφθηκε μεγάλο μέρος του κτιρίου, όχι μόνο εξωτερικός χώρος».

Περιγράφοντας το πρώτο βράδυ της κατάληψης η συμμετέχουσα στις διαδηλώσεις τονίζει ότι «η αστυνομία ανακοίνωσε πως δεν θα προχωρήσει σε συλλήψεις, τουλάχιστον «μέχρι νωρίς το πρωί». Πάρα πολύς κόσμος και φοιτητές έμειναν μέσα για να στηρίξουν την κατάληψη. Οι αστυνομικοί δεν έκαναν κάτι, ήταν εκεί όλες τις ώρες και χρησιμοποιούσαν drones». Ωστόσο, συμπληρώνει, «την επόμενη ημέρα στις 4, ενώ βρισκόμασταν σε επικοινωνία με το πανεπιστήμιο για διαπραγματεύσεις, η αστυνομία εισέβαλε, πάλι με μπουλντόζες και γκλοπ προκειμένου να διαλύσει την κατάληψη. Συνελήφθη πολύς κόσμος και οι περισσότεροι φοιτητές που αφέθηκαν ελεύθεροι ήταν όσοι έχρηζαν ιατρικής βοήθειας».

«Όσοι ήμασταν μέσα στην κατάληψη και όσοι ήταν απ’ έξω για υποστήριξη μαζευτήκαμε δίπλα από το μετρό του Rokin, μια από τις πιο κεντρικές περιοχές στο Άμστερνταμ. Εκεί βρίσκονταν τα οχήματα της αστυνομίας που περίμεναν να μεταφέρουν τους συλληφθέντες στα αστυνομικά τμήματα. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να υπήρχαν πάνω από 1.000 άτομα που φώναζαν συνθήματα και κάθονταν στον δρόμο, προκειμένου να μην μπορούν να κινηθούν τα αστυνομικά οχήματα», συνεχίζει.

Τι ζητούν οι φοιτητές

Εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο «φούντωσαν» οι φοιτητικές διαδηλώσεις, η φοιτήτρια υπογραμμίζει ότι «ένα σύνθημα των διαδηλώσεων είναι «disclose, diverse, we will not stop we will not rest»: πρώτο μας αίτημα είναι το πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ να κάνει δημόσια οποιαδήποτε σχέση έχει με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των εταιρειών που επωφελούνται από την γενοκτονία, το απαρτχάιντ και την εκμετάλλευση των Παλαιστινίων. Την πρώτη ημέρα της κατάληψης, ικανοποίησαν το πρώτο μας αίτημα με ανακοίνωσή τους που έγραφε αναλυτικά τις ακαδημαϊκές σχέσεις τους με το Ισραήλ». Έπειτα, προσθέτει πως «δεύτερο αίτημα είναι, μετά την δημοσιοποίηση, το UvA να διακόψει άμεσα οποιαδήποτε ακαδημαϊκή συνεργασία με Ισραηλινά ιδρύματα. Τρίτο αίτημα είναι να σταματήσουν όλες οι συμβάσεις και συνεργασίες με Ισραηλινές εταιρείες και οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Εκτός αυτών, αυτό που μας ενώνει όλους, είναι η εξαγρίωσή μας με την γενοκτονία που συμβαίνει στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή».

Έμπνευση από τις κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ

Απαντώντας στο αν οι φοιτητικές διαδηλώσεις του Άμστερνταμ αντλούν έμπνευση από τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στο πανεπιστήμιο Κολούμπια κ.α., η μεταπτυχιακή φοιτήτρια τονίζει ότι «δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο αν δεν είχαν προηγηθεί οι κινητοποιήσεις των Η.Π.Α.. Σε αντίθεση με αυτούς, βέβαια, η δική μας κατάληψη δεν κατάφερε να κλείσει ούτε 24 ώρες».

Αμιγώς φοιτητικές οι διαδηλώσεις;

Σημειώνεται πως – σύμφωνα με την φοιτήτρια – στις κινητοποιήσεις που διεξάγονται στην Ολλανδία συμμετέχουν κατά κύριο λόγο φοιτητές από τo University of Amsterdam, το Vrije University, και το Amsterdam University College, ενώ δεν λείπουν και οι καθηγητές από τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια. «Στις κινητοποιήσεις και τις διαδηλώσεις στο δρόμο υπήρχε μεγαλύτερη απήχηση και από άλλους ανθρώπους, πολίτες που είναι κατά του πολέμου στην Γάζα».

Η συμμετέχουσα στις κινητοποιήσεις επισημαίνει ότι οι καθηγητές των πανεπιστημίων «ιδιαίτερα των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουν δηλώσει ότι είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή, είναι μαζί μας στις διαδηλώσεις και τις καταλήψεις. Πολλοί από αυτούς μας λένε ότι έχουν χρόνια να δουν τόσο έντονο φοιτητικό κίνημα». Δηκτικά, μάλιστα, σχολιάζει πως «το πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ φημίζεται, υποτίθεται, για την φιλελεύθερη οπτική του και την πολυμορφία των φοιτητών, και την ίδια στιγμή καλεί μπουλντόζες για τους ίδιους τους φοιτητές. Το χειρότερο είναι ότι, θεωρητικά, μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει καμία δικαιολογία, αφού δεν υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο».

Αυθόρμητες κινητοποιήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον αυθόρμητο χαρακτήρα των κινητοποιήσεων και των καταλήψεων. Σημειώνεται πως ακόμη και σήμερα η αστυνομία προχώρησε σε επέμβαση σήμερα για να τερματίσει την κατάληψη. Σε ανάρτηση στο X, η αστυνομία του Άμστερνταμ γνωστοποίησε ότι το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία εναντίον των διαδηλωτών για πράξεις βανδαλισμού.

Κλείνοντας, εξέφρασε την άποψη ότι οι «διαδηλώσεις θα συνεχιστούν μέχρι το πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ να απεμπλακεί πλήρως από τις ακαδημαϊκές και οικονομικές του σχέσεις με το Ισραήλ, όπως συνέβη πρόσφατα και στα ισπανικά πανεπιστήμια».