Ζαχάροβα: Τα «βάζει» με τη Eurovision – «Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε τελετουργική ιεροσυλία»

Αιχμές κατά της φετινής διοργάνωσης της Eurovision άφησε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα χαρακτήρισε τα όσα συνέβησαν στον μουσικό διαγωνισμό «κηδεία της Δυτικής Ευρώπης».

Zakharova on Eurovision: They surpassed every orgy – the funeral of Western Europe.

“Eurovision 2024 surpassed any orgy, witches’ sabbath or ritual sacrilege. Western Europe’s funeral proceeds as usual. No surprises,” said the official representative of the Ministry of Foreign… pic.twitter.com/tbhTdqc9Go

