Γάζα: Νέο πέρασμα για ανθρωπιστική βοήθεια – Μπλίνκεν: Μια επίθεση στη Ράφα δεν θα εξαλείψει τη Χαμάς

Νέο πέρασμα για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ο στρατός του Ισραήλ.

Το πέρασμα «Δυτικό Ερέζ» άνοιξε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, με σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

The ‘Western Erez’ humanitarian aid crossing was opened in northern Gaza today in accordance with the directive of the government of Israel and in coordination with the U.S. government.

Just today, dozens of trucks of humanitarian aid were coordinated from the Port of Ashdod on… pic.twitter.com/Azcf89ezr9

— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2024