Ράφα: Επικρίσεις Ε.Ε. – Γερμανίας κατά Ισραήλ

Μήνυμα στο Ισραήλ να μην πραγματοποιήσει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα απέστειλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε νωρίτερα κατοίκους και άλλων συνοικιών της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν στη «διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή» στην αλ Μαουάσι.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε ότι οι εντολές του Ισραήλ για απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί στη Ράφα σε επικίνδυνες περιοχές είναι «απαράδεκτες» για την Ε.Ε.

«Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την προτρέπουμε να μην προβεί σε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα», πρόσθεσε σε ανάρτησή του.

Evacuation orders for civilians trapped in Rafah to unsafe zones are unacceptable.

We call on the Israeli government to respect international humanitarian law and urge not to undertake a ground operation in #Rafah.

Crossing points must be fully functioning and allow essential…

