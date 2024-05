Ωρες οδύνης στη Γάζα: Κομμάτι – κομμάτι καταλαμβάνει την περιοχή ο ισραηλινός στρατός, χιλιάδες εκτοπισμένοι

Ωρες ανείπωτης αγωνίας βιώνουν χιλιάδες Παλαιστίνιοι καθώς ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού που ετοιμάζεται να εντείνει τις επιχειρήσεις του, εγκαταλείπουν (και) τις ανατολικές περιοχές της Ράφας.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ κάνει λόγο (στο ΒΒC) για σημαντική αύξηση των βομβαρδισμώνκαι εκτιμά. «Σίγουρα έρχεται προς εμάς».

Η περιοχή, η οποία ήταν γεμάτη με πρόχειρα καταφύγια πριν από μια εβδομάδα, έχει πλέον πολύ ανοικτό χώρο καθώς οι οικογένειες είναι υπ΄ατμόν.

Ορισμένοι έχουν καταφύγει βόρεια, στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, μια από τις τοποθεσίες που ο ισραηλινός στρατός αποκαλεί «διευρυμένη περιοχή ανθρωπιστικής κάλυψης».

Η πόλη είναι γεμάτη σκηνές και οι οικογένειες αγωνίζονται να βρουν ένα μέρος για να στήσουν νέα αυτοσχέδια παραπήγματα…

Nearly 2 million displaced in Gaza, and 80,000 have them have been forced to flee from Rafah to Deir Al-Balah in Central Gaza.

As the continued Israeli aggression also forces displaced civilians from the North to flee towards Deir Al-Balah, the humanitarian crisis will worsen. pic.twitter.com/l3F2d8e5FH

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 11, 2024