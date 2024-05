Βραζιλία: Στους 136 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Δεκάδες οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 136 είναι σύμφωνα με νεότερο, προσωρινό απολογισμό οι νεκροί από τις πλημμύρες στη νότια Βραζιλία, τη στιγμή που 125 άνθρωποι αγνοούνται.

Οι πλημμύρες έπληξαν την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, αφήνοντας πίσω τους 340.000 εκτοπισμένους.

Οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει δρόμους και γέφυρες σε πολλές πόλεις, προκαλώντας κατολισθήσεις.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από το Κογκρέσο τις προηγούμενες ημέρες να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία.

