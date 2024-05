Αντιδράσεις για την διαφήμιση του iPad Pro – «Δεν πετύχαμε τον στόχο. Λυπούμαστε», λέει η Apple

Η Apple ζήτησε συγγνώμη για τη νέα της διαφήμιση του iPad Pro, στην οποία συνθλίβει φωτογραφικές μηχανές, βιβλία και μουσικά όργανα, λέγοντας ότι «έχασε το στόχο».

Η διαφήμιση – την οποία μοιράστηκε στο διαδίκτυο ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Tim Cook – παρουσίαζε επίσης δημιουργικά εργαλεία όπως ένα πικ-απ και έναν μετρονόμο που συνθλίβονται σε μια βιομηχανική πρέσα.

Σκοπός της ήταν να αναδείξει το ευρύ φάσμα των εργαλείων για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λεπτότερο iPad όλων των εποχών.

Όμως η διαφήμιση δέχτηκε αντιδράσεις, με τον ηθοποιό Χιου Γκραντ να λέει ότι έδειχνε την «καταστροφή της ανθρώπινης εμπειρίας».

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024