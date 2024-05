Σενεγάλη: 11 τραυματίες κατά την απογείωση αεροσκάφους που βγήκε από τον διάδρομο (βίντεο)

Αεροσκάφος με 78 επιβαίνοντες βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωσή του από το κύριο αεροδρόμιο της Σενεγάλης, κοντά στην πρωτεύουσα Ντακάρ.

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με το Reuters.

Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Transair, ήταν ναυλωμένο από την αεροπορική εταιρεία Air Sénégal.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Διαδίκτυο εμφανίζεται αεροπλάνο της εταιρείας Transair με έδρα τη Σενεγάλη να βρίσκεται στο γρασίδι με το ένα φτερό καλυμμένο από πυροσβεστικό αφρό.

Όπως αναφέρει το Reuters, το βίντεο δεν έχει επί του παρόντος επαληθευθεί.

