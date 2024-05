Βερολίνο: Η γερουσιαστής και πρώην δήμαρχος Φρ. Γκίφαϊ δέχθηκε επίθεση με βαρύ αντικείμενο

Η γερουσιαστής του Βερολίνου και πρώην δήμαρχος της πόλης, Φραντσίσκα Γκίφαϊ, δέχθηκε επίθεση με βαρύ αντικείμενο μέσα σε βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές.

Η Γκίφαϊ, υπουργός Οικονομίας της τοπικής κυβέρνησης και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, τραυματίστηκε ελαφρά στην επίθεση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία και το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά και όπως αναφέρει το Reuters, ένας άνδρας τη χτύπησε στο κεφάλι και τον λαιμό με μια τσάντα που περιείχε κάποιο βαρύ αντικείμενο και μετά τράπηκε σε φυγή.

Η Γκίφαϊ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Berlin senator struck on head as concern grows over attacks on politicians https://t.co/QTdUzOApim pic.twitter.com/6mV03XeO2O

— Reuters (@Reuters) May 8, 2024